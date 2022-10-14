«В этой компьютерной игре имеет уровень — бог». Пригожин — о возможном участии Уткина в СВО | 360°

Общество 14 октября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

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Viber «В этой компьютерной игре имеет уровень — бог». Пригожин — о возможном участии Уткина в СВО Бизнесмен Пригожин ответил на вопрос о возможном участии Уткина в СВО

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Предприниматель Евгений Пригожин в комментарии «360» поделился своим мнением о Дмитрии Уткине. По сообщениям СМИ, он является одним из основателей частной военной компании «Вагнер», бойцы которой принимают участие в спецоперации.

В ответ на вопрос, принимает ли Уткин участие в решение боевых задач в рамках СВО, и если да, то в каком статусе, Пригожин заметил, что эта информация находится в рамках секретности.

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«Но могу сказать одно, тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой компьютерной игре имеет уровень — Бог», — добавил он.

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Ранее Пригожин заявил, что доволен действиями бойцов ЧВК «Вагнер» в зоне специальной операции. При этом он заметил, что есть ряд вопросов, над которыми еще нужно работать. Чтобы в полной мере оценить результаты труда бойцов ЧВК предприниматель посоветовал посмотреть фильм «Лучшие в аду».

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