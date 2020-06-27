В епархии попросили не посещать монастырь, где напали на Собчак
Екатеринбургская епархия порекомендовала жителям пока не посещать Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где сегодня напали на Ксению Собчак и ее съемочную группу. Об этом сообщило РИА «Новости».
«В епархии рекомендуют временно воздержаться от посещения Среднеуральского монастыря — вплоть до исправления сегодняшних настроений», — указали в пресс-службе епархии.
Ранее сообщалось, что съемочная группа пришла вместе с Ксенией Собчак на территорию монастыря в сопровождении одной из послушниц, которая хотела прийти на могилу своей духовной матери. Журналистка готовила материал для расследования о схиигумене Сергии.
Собчак и ее съемочную группу атаковали в монастыре. По ее словам, двое человек получили травмы, а ее саму толкнули, из-за чего она упала, а после ее удерживали, пока избивали других членов команды Собчак. Оператор Сергей Ерженков рассказал, что ему вывихнули руки.