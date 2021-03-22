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    22 марта 2021, 11:43

    Несколько улиц оказались под водой из-за аварии в Екатеринбурге

    Екатерина Шамина

    В Екатеринбурге несколько улиц затопило после порыва нескольких крупных водопроводов. Авария произошла из-за резкого перепада температур.

    Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», за последние сутки температура воздуха с плюсовой температуры, которая фиксировалась днем, резко упала ночью до −10…−12 градусов мороза.

    В микрорайоне Лечебный работники «Водоканала» обнаружили, что течь идет из колодца.

    «Излив шел из колодца. Там трещина задвижки. Они произвели отключение и приступили к аварийно-восстановительным работам по восстановлению задвижки. Также направлена на место бригада работников, чтобы очистить проезжую часть от наледи», — рассказали в пресс-службе ведомства РИА «Новости».

    В микрорайоне Заречный специалисты пытаются определить точное место повреждения.

    В службе благоустройства местного «Водоканала» сообщили, что в ближайшее время приступят к очистке дорог от последствий излива. Ремонт трубопроводов продлится до 18:00.