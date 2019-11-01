В Екатеринбурге не нашли морг, в котором сделали издевательские фото

Управление здравоохранения Екатеринбурга проверило все морги в городе, но не нашло ни одно учреждение, похожее на публикацию одного из работников. Накануне он выложил снимки трупов с подписями «Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом…» и «Зачем крысенышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем…?» Последнее он говорил про ребенка.

Работник морга в Екатеринбурге публиковал фото трупов и посты об оккультизме Подробнее

На днях управление здравоохранения Екатеринбурга инициировало проверку после появления в интернете снимков трупов из некого морга. Фотографии разместил работник морга, кого еще называют прозектор. Ведомство посчитало, что действия медика — нарушение профессиональной этики, передает ИА Ura.ru. Тем более, что под каждым изображением он писал издевательские сообщения.

Управление искало морг, в котором медик мог делать снимки, однако проверка не дала результатов — в городе нет ни одного учреждения, стены в котором похожи на те, что на фотографиях врача. Ведомство считает, что этот морг может располагаться в другом месте Свердловской области.

По мнению специалистов, публиковавший снимки человек вряд ли является человеком с высшим образованием. Скорее это молодой санитар, устроившийся в морг ради острых ощущений.