Снитч живи. Хозяева заболевшего мейн-куна организовали благотворительный концерт в его поддержку

У трехмесячного мейн-куна Снитча из Санкт-Петербурга диагностировали инфекционный перитонит кошек (FIP) и без дорогостоящих уколов он не выживет. Хозяева заболевшего котенка организовали благотворительный концерт, чтобы спасти любимого питомца.

«Идея провести концерт лежала на поверхности. У нас уже был такой опыт, правда раньше мы помогали не себе, а другим. А в этот раз помощь понадобилась нам», — рассказал «360» хозяин Снитча.

Он объяснил, что музыка — это их семейное хобби. Мужчина посвящает жене стихи, а она пишет на них песни и исполняет их. Как отметил собеседник «360», в прошлый раз таким образом они помогли приюту собрать деньги.

«Понятно, взрослые и работающие люди, попрошайничать не хочется, но та сумма, которая выставлена за лекарства — она слишком большая, чтоб потянуть ее прямо сейчас. Поэтому нам нужен буфер, нам нужна поддержка, и концерт это не только сборы, это эмоции, это дружеское плечо рядом, это то, что дает силы бороться», — рассказал хозяин заболевшего котенка.

Сам Снитч сейчас чувствует себя замечательно, «он вообще не в курсе, что болеет», рассказал собеседник «360». Котенок хорошо кушает, играет. Уколы даются тяжело, но Снитч героически их переносит.

Но это только со стороны кажется хорошей и позитивной историей, на самом деле жизнь котенка поддерживают только уколы. Поэтому хозяева питомца и приняли решение организовать благотворительный концерт. Стоимость уколов запредельная — приблизительно 250 тысяч на курс, рассказала хозяйка Снитча на странице во «ВКонтакте». Однако при прохождении лечения у котенка есть большие шансы на выздоровление.

Благотворительный концерт пройдет в воскресенье, 4 апреля, в караоке-баре «Фасоль», который находится на набережной Обводного канала, дом 136. Вход будет свободный.

«Снитч — волшебный малыш. Ласковый урчальник, любитель неспешных игр и почесулек. Однажды из маленького львенка он обязательно вырастет в царя зверей. Мы верим и будем бороться», — говорится в сообщении хозяйки мейн-куна в соцсети.