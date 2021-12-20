В Египте выпал снег. Видео

Египет оказался под ударом мощного циклона. На улицах Александрии выпал снег. Африканская страна попала под циклон, из-за которого на ее севере произошли ливни, а в центральной части — песчаные бури.

В центре Синайского полуострова, в районе монастыря Святой Екатерины, температура ночью опустилась до -2 градусов. В Каире отметка не поднималась выше +7 градусов. Также наблюдается ураганный ветер.

Синоптики не рекомендуют местным жителям подходить к деревьям и рекламным столбам, а также управлять машиной в условиях ухудшения видимости.

Согласно прогнозу Генерального управления метеорологии Египта, такая погода продлится еще как минимум сутки. Порты Средиземного и Красного морей прекратили прием судов, так как на поверхности наблюдаются волны до пяти метров.