В ЕАО начали выплачивать компенсации пострадавшим от паводка

«Сегодня 680 гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах, подвергшимся паводку, и условия жизнедеятельности которых были нарушены, перечислена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

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В течение следующих суток аналогичную сумму переведут еще 194 жителям региона. Компенсация в размере 50 тысяч рублей получат 92 гражданина. Деньги им будут направлены на приобретение имущества первой необходимости. В правительстве ЕАО добавили, что в дальнейшем выплаты будут осуществляться ежедневно.

17 сентября 2019 года президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий наводнений на Дальнем Востоке. Он поручил губернаторам максимально быстро оказать все виды помощи пострадавшим. Перечисления денежных средств жителям ЕАО начались с 25 сентября.