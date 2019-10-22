Пространство для новых идей. В Дубне отремонтировали библиотеку

Дубненская библиотека открылась после масштабного ремонта. Что изменилось во внутреннем содержании одной из точек притяжения наукограда, расскажет «360».

Работает книжный зал с утра до ночи. Утром это игровая комната, днем — образовательный проект, а вечером — танцы. Пространство организовано так, что может трансформироваться быстро и под разные нужды. Детям такие метаморфозы особенно интересны. Поскольку новая мебель очень легкая. И они могут сами изменить пространство.

В библиотеке мало места, поэтому и решено было превратить большинство помещений в трансформеры. Большой зал можно использовать как лекционный, для показа кино, игр. Не пустуют даже подоконники! Теперь на них можно сидеть — их укрепили и скоро на них появятся подушки.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас идеология — не закреплять помещения за конкретной группой людей. Все помещения должны работать максимально широко. В лучшем случае — 24 часа, семь дней в неделю. Поэтому все помещения выполнены в стиле трансформируемых пространств», — отметил Андрей Тамонов, руководитель управления социальной инфраструктуры Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).

Библиотеке в этом году исполняется 70 лет. Она начиналась с десятка книжек как структурное подразделение ОИЯИ. Теперь превратилась в городской образовательный и досуговый центр. Здесь проходит всемирная игра «Ночь Гарри Поттера», взрослые обсуждают книги в «Курилке Гуттенберга», устраивают музыкальные вечера и просмотры старых фильмов. В месяц проходит до 70 мероприятий.

Источник фото: телеканал «360»

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Современное оборудование дает еще больше возможностей для развития пространства библиотеки. В лекционном зале теперь могут проводить студенческие телемосты с учеными со всего мира и участвовать в семинарах лучших международных вузов.