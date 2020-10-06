«В доме жить может только кошечка»: преподаватель колледжа в Белгороде прочитала студентам лекцию о собаках-сатанистах
После занятия по продвижению туристического продукта второкурсники решили поделиться полученными знаниями о собаках в группе во «ВКонтакте» «Белгород — это интересно». Троицкая подтвердила администраторам паблика, что содержание лекции принадлежит ей. Оказалось, что лекцию она прочитала в воспитательных целях, потому что дети «слишком много стали лелеять собак».
«В доме жить может только кошечка. <…> Плохие взаимоотношения в семье — из-за собак. При рождении маленького ребенка собаки могут нанести ущерб и смерть ребенку, даже снимают скальпы», — рассказала преподавательница на лекции.
Директор Белгородского механико-технического колледжа Сергей Зарубин, в котором преподает женщина, заявил изданию «Подъем», что и кошки, и собаки являются друзьями человека. А высказывания преподавателя, скорее всего, были ее личным мнением, которое кто-то мог неправильно преподнести. Поэтому Зарубин пообещал разобраться с этой ситуации.