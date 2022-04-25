В ДНР заявили, что советское оружие хорошо показало себя на Украине

Оружие советских времен хорошо зарекомендовало себя на Украине. Такое мнение высказал командир легендарного добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба.

«В этой войне оружие наших дедов очень себя зарекомендовало. Взять наши пэтээрэски (противотанковые ружья самозарядные, ПТРС — прим. ред.), они до сих пор актуальны, кто бы что ни говорил. Раньше, может, они танки убивали, сегодня с помощью этого можно разбирать блиндажи, легкую технику — эффективная вещь», — сказал Авидзба РИА «Новости».

Он добавил, что даже не самое современное оружие, поставляемое Украине странами Европы, может оказаться эффективным.

«Мы взяли трофейные пулеметы Браунинга. Сказать, что морально они устаревшие — да нет, у них все нормально, все четко», — добавил командир.

При этом, по его мнению, сейчас многие европейские страны стали задумываться о целесообразности поставок оружия на Украину.

«Большинство европейских стран уже начинают подзадумываться: а зачем и куда? И плюс все советское вооружение, которое имела Европа уже в наследстве, они уже их поменяли, они на натовский стандарт перешли, а все, что советское было, они уже давно-давно передали в Украину», — заявил он, отметив, что Украина их уже «давно профукала».

По его словам, Европе уже нечем снабжать Украину. В связи с этим она поставляет туда «одноразовыми противотанковыми или какими-то этими средствами».