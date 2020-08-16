Адвокат назвал «моральными уродами» тех, кто сомневается в диагнозе Ефремова

Актер Михаил Ефремов перенес инсульт, сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Тех, кто сомневается в диагнозе он назвал «моральными уродами».

«Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — сказал защитник kp.ru.

Пашаев добавил, что существуют документы, подтверждающие диагноз. Защитник ожидает, что 18 августа Ефремов сможет присутствовать на судебном заседании.

Ранее Пашаев говорил, что его подзащитному прописали постельный режим, поэтому не ясно, будет ли он на суде 17–18 августа.

Во вторник, 11 августа, Ефремову стало плохо на заседании по делу о ДТП с его участием. Врачи скорой диагностировали предынсультное состояние и отвезли артиста в больницу, 15 числа его выписали.

Ефремов попал в аварию 9 июня в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, который от удара перевернулся. За рулем фургона находился сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Он умер от травм в больнице.

В крови актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков. Ефремова отправили под домашний арест.