Общество 14 марта 2024, 20:04 В День бутерброда россиянам напомнили, какой хлеб самый полезный Роспотребнадзор в День бутерброда назвал самый полезный хлеб для этого блюда РИА «Новости»

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Ежегодно 14 марта во всем мире отмечают праздник самого популярного блюда для быстрого перекуса. Речь, конечно, о бутерброде. В этом день Роспотребнадзор решил рассказать россиянам о том, какой хлеб подойдет для его приготовления, чтобы прием пищи был не только вкусным, но и полезным.

В ведомстве напомнили, что хлеб содержит много витамина В, а это очень важная группа для поддержания сердечно-сосудистой и нервной систем. Также в нем есть много клетчатки, которая, как известно, помогает выводить из организма «плохой» холестерин.

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Имеется в хлебе и много макро- и микроэлементов. Среди них — калий, кальций, магний, натрий, фосфор, сера, хлор, железо, медь, йод, фтор, марганец и другие.

Казалось бы, идеальный продукт. Но тут есть важный нюанс, который как раз надо помнить при выборе хлеба. Все полезные вещества в основном содержатся в оболочке зерна, поэтому полезнее есть цельнозерновой вариант.

«Также полезен горчичный хлеб. Микс разных видов цельнозерновой муки тоже приветствуется», — добавили в пресс-службе.

Но даже с полезным хлебом лучше не перебарщивать, посоветовали специалисты. При покупке этого продукта рекомендуют обращать внимание, есть ли в составе именно цельнозерновая мука, причем в начале.

«Если на упаковке (а не в составе!) написано „мультизлаковый“ или „содержит цельное зерно“, это может быть маркетинговый ход, и продукт вовсе не цельнозерновой», — пояснили эксперты.

Сочетать цельнозерновой хлеб лучше с постным белком. Например, курицей, индейкой, нежирными сырами, йогуртом или рыбой. Хорошим вариантом будет добавить в бутерброды фрукты, овощи и зелень. А вот добавки кетчупа и майонеза лучше отказаться.