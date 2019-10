Черногория заявила о победе в деле по иску Дерипаски

«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы г-на Дерипаски, и тем самым одержала очередную победу в серии против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении.

При этом на сайте самого суда окончательного решения еще не опубликовано. В электронной картотеке дел говорится, что по разбирательству «ожидается решение».

Олег Дерипаска подал иск в международный арбитраж против Черногории еще в декабре 2016 года. Предприниматель опирался на соглашение от 1995 года между Россией и Югославией о защите иностранных инвестиций.

Дело в том, что в 2005 году российский предприниматель купил Комбинат алюминия Подгорица, куда вложил свои средства. Однако это не помогло и через три года предприятие оказалось на грани банкротства. В 2013 году власти страны ввели внешнее управление и начали окончательное банкротство завода. Долг предприятия составлял на тот момент 350 миллионов евро.

Тогда же Дерипаска заявил, что руководство комбината его обмануло. По его мнению, главной целью были инвестиции в предприятие, чтобы в последующем его обанкротить полностью и не возвращать вложенные деньги. Свой ущерб предприниматель оценил в 600 миллионов евро.

Однако суд не признал, что соглашение между Россией и Югославией может действовать в отношении Черногории. Страна провозгласила независимость в 2006 году. Кроме того, что Дерипаска не смог вернуть вложенные деньги, он еще и заплатит все судебные издержки.

Представитель Дерипаски заявил что решение Постоянного третейского суда в Гааге ошибочно. В беседе с РБК он пояснил, что основание, что Черногория не является правопреемницей Союза Сербии и Черногории может привести к неприятным последствиям для самой страны. В том числе в привлечении внешних инвестиций из третьих стран.

«Очевидно, что инвесторам нельзя доверять стране, которая их обманывает», — заявил он и отметил, что сейчас юристы изучают вопрос для обжалования этого решения.

Адвокаты, представляющие интересы российского предпринимателя Олега Дерипаски, стали частыми гостями в зарубежных судах, В частности, бизнесмен подал в суд на британские средства массовой информации The Times, The Telegraph и The Nation. Якобы именно их действия привело к тому, что против него США ввели санкции. Сейчас суд рассматривает иски Дерипаски, который требует защитить его деловую репутацию путем публикации опровержений ранее опубликованных слухов и недостоверных сведений.