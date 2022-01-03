В Cyberpunk 2077 добавили мистера Бина. Видео

Народные умельцы в Сети показали, как выглядел бы игровой процесс популярной компьютерной игры Cyberpunk 2077 с участием комедийного персонажа мистера Бина в исполнении британского актера Роуэна Аткинсона. Видео опубликовано в Telegram-канале GamerLife.

Мистер Бин органично вписался в игровое действо, оказавшись в городе Найт-Сити. Он скрывался от преследователей, а также танцевал в клубе. Затем Бин встретился одним из главных персонажей игры — рокером Джонни Сильверхендом в исполнении Киану Ривза.

Напомним, университет ИТМО провел первый отборочный этап интернет-олимпиады по информатике и программированию для школьников, включив туда вопросы по Cyberpunk 2077.

Ранее аналитики подсчитали, что всего было продано около 17 миллионов копий игры Cyberpunk 2077, что в два раза меньше ожидаемых показателей.