Минтруд готовится снизить безработицу в четыре раза

Достичь целевых показателей (трудоустройства 71,9 миллиона россиян) требуется к четвертому кварталу 2021 года, сообщили в Минтруде.

Для того, чтобы вернуть безработицу к уровню прошлого года, потребуется найти работу для 2,3 миллиона человек, вставших на биржу труда. В итоге число безработных должно сократиться более чем в четыре раза — с нынешних трех миллионов до 700 тысяч человек.

Эксперты, опрошенные изданием, сомневаются в достижении этих показателей в нынешней ситуации.

Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что большинство потерявших работу были заняты в сфере услуг, включая туризм и общепит, которые за полтора года «вряд ли восстановятся».

Экономист предложил «перебросить» этих людей в сферу жилищного строительства, если они будут готовы сменить квалификацию.