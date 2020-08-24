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    24 августа 2020, 02:03

    Росприроднадзор забил тревогу из-за массовой гибели дельфинов в Черном море

    Александра Каширина

    Из-за деятельности человека в районе Геленджикской бухты Черного моря гибнут дельфины. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сотрудников Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.
    Росприроднадзор забил тревогу из-за массовой гибели дельфинов в Черном море

    Среди причин они назвали загрязнение акватории нефтепродуктами, которые отравляют дельфинов. Управление уже подготовило и отправило в полицию информацию о превышении концентрации вредных веществ.

    Сейчас правоохранительным органы будут устанавливать нарушителей природоохранного законодательства, действия которых привели к массовой гибели животных.

    Об участившихся случаях гибели дельфинов в Черном море стало известно в прошлом месяце. Специалисты сначала полагали, что причиной могли стать попадания в сети или инфекции.

    Ранее эксперт по защите дельфинов и китов Лусинэ Балабаджян рассказала, что в Японии этот по сей день нарушается закон, запрещающий коммерческую добычу дельфинов. Там практикуют их отлов и забой, так как они считаются вредителями.

    Новости SMI.FM