Росприроднадзор забил тревогу из-за массовой гибели дельфинов в Черном море

Среди причин они назвали загрязнение акватории нефтепродуктами, которые отравляют дельфинов. Управление уже подготовило и отправило в полицию информацию о превышении концентрации вредных веществ.

Сейчас правоохранительным органы будут устанавливать нарушителей природоохранного законодательства, действия которых привели к массовой гибели животных.

Об участившихся случаях гибели дельфинов в Черном море стало известно в прошлом месяце. Специалисты сначала полагали, что причиной могли стать попадания в сети или инфекции.

Ранее эксперт по защите дельфинов и китов Лусинэ Балабаджян рассказала, что в Японии этот по сей день нарушается закон, запрещающий коммерческую добычу дельфинов. Там практикуют их отлов и забой, так как они считаются вредителями.