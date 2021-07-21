В чем опасность отмены штампа о браке в паспорте? Объяснил юрист

Юристы обсудили с порталом Life проблемы, которые таит в себе разрешение ставить штампы о браке и разводе в паспорт по желанию. Российское правительство выпустило постановление, согласно которому эти штампы не являются обязательными.

Специалисты заметили, что подобное послабление может сказаться на многочисленных сферах жизни, в частности на сделках с недвижимостью и при оформлении наследства. При продаже жилья один из супругов может умолчать, что оно было куплен в браке. В соответствии с Семейным кодексом у второго супруга есть право оспорить сделку и отменить ее.

«Штамп о браке или о расторжении брака является одним из сигналов, что нужно согласие на сделку второго человека», — цитирует адвоката Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрия Шагина сайт kp.ru.