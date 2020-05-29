В Челябинске инвалиду не дают подключить подъемник, который он установил за свои деньги

Ильяз Юнусович — инвалид из Челябинска. У мужчины нет обеих ног, он передвигается в кресле. Чтобы была возможность выходить на улицу, мужчина полгода добивался того, чтобы в подъезде ему разрешили за собственные средства, а это двести тысяч рублей, установить специальный подъемник.

Подъемник установили, но нет розетки. Ее не разрешают сделать представители ТСЖ, где сначала препятствовали и установке подъемника. Предлагали созвать специальную комиссию, потом говорили, что нельзя по правилам пожарной безопасности. Но Ильяз Юнусович все разрешительные документы собрал.

Когда в дело вмешалась общественная организация, обещали, что выделят специальное место для отдельного электрического щитка.

Ильяз Зинуров не в первый раз пытается поговорить с администрацией ТСЖ, очень хочет понять, почему ему нельзя пользоваться подъемником, который никому не мешает и оплачен из его же кошелька. Но в офисе глухо.

Общаться с журналистами сотрудники ТСЖ тоже не готовы. Говорят, самоизолировались в офисе. Правда, через домофон все-таки объяснили: в том, что нельзя подключить электроподъемник к обычной розетке, виноват карантин.

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