В Челябинске инвалиду не дают подключить подъемник, который он установил за свои деньги
Подъемник установили, но нет розетки. Ее не разрешают сделать представители ТСЖ, где сначала препятствовали и установке подъемника. Предлагали созвать специальную комиссию, потом говорили, что нельзя по правилам пожарной безопасности. Но Ильяз Юнусович все разрешительные документы собрал.
Когда в дело вмешалась общественная организация, обещали, что выделят специальное место для отдельного электрического щитка.
Ильяз Зинуров не в первый раз пытается поговорить с администрацией ТСЖ, очень хочет понять, почему ему нельзя пользоваться подъемником, который никому не мешает и оплачен из его же кошелька. Но в офисе глухо.
Общаться с журналистами сотрудники ТСЖ тоже не готовы. Говорят, самоизолировались в офисе. Правда, через домофон все-таки объяснили: в том, что нельзя подключить электроподъемник к обычной розетке, виноват карантин.
Подробности — в сюжете канала «360».