В Чечне выдадут по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут детей в честь пророка

Чеченские семьи получат по 100 тысяч рублей, если назовут своих родившихся в течение 29 октября детей в честь пророка Мухаммеда, членов его семьи или сподвижников. Эти деньги по инициативе Кадырова выделят из фонда имени его отца.

Как рассказал в опубликованном в Instagram видеообращении министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев, фонд имени Ахмата Кадырова по инициативе главы региона Рамзана Кадырова проведет акцию в честь дня рождения пророка Мухаммеда.

«В рамках этой акции с 12 ночи сегодняшнего дня до 12 ночи завтрашнего дня все новорожденные дети республики, получившие имена пророка, членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших сподвижников, получат из фонда по 100 тысяч рублей», — заявил Дудаев.

Министр напомнил про историю с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который выступил в защиту карикатур на исламского пророка.

Ранее Кадыров жестко осудил главу Французского государства за эту позицию и назвал его «лидером и вдохновителем терроризма». Чеченский лидер подчеркнул, что никто не имеет права относиться к исламу насмешливо.

В этом году мусульмане отметят день рождения пророка Мухаммеда в ночь на 29 октября. Мавлид отмечают в третий месяц по мусульманскому лунному календарю. Дата праздника смещается каждый год на 12 дней вперед.