В Чечне поделились планами на самоизоляцию

Все действующие в Чеченской республике ограничительные меры против COVID-19 не снимут до соответствующего решения властей. Об этом заявил спикер парламента Чечни, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов.

До этого глава республики Рамзан Кадыров объявил, что с этого понедельника начнется ослабление режима самоизоляции, откроются малые предприятия в сфере услуг в Грозном.

Даудов подчеркнул, что несмотря на распространяемую в Сети информацию о том, что режим самоизоляции заканчивается, на улицы по-прежнему нельзя будет выходить.

«Объявленные ранее режим самоизоляции, пропускной режим и связанные с этим ограничения остаются в силе. Глава республики поручил оперативному штабу разработать план о поэтапном выходе из самоизоляции на основе рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора», — отметил он в прямом эфире в Instagram.

По его главы, сейчас все ограничительные меры невозможно резко отметить. Это длительный процесс в несколько этапов, который предусматривает особенности каждого региона.

«Да, мы справляемся с пандемией, ситуация по сравнению с другими регионами у нас нормальная, но заражение идет, люди продолжают поступать в больницы, пока рано расслабляться, иначе все усилия, принятые нами за эти полтора месяца, пропадут. Мы должны набраться терпения и посидеть пока дома», — заявил Даудов.

Он также сообщил, что сейчас в Чечне за минувшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения, всего 788 больных, из них 422 человека выздоровели и девять погибли.