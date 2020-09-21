В Брянске подтвердили отставку вице-губернатора после смертельного ДТП с участием его сына

Губернатор Брянска Александр Богомаз заявил, что поддерживает позицию вице-губернатора Александра Резунова, подавшего в отставку после ДТП с участием его сына Максима. В результате аварии погиб человек.

Об этом глава региона заявил изданию «Подъем». Богомаз подчеркнул, что Резунов поступил морально правильно и напомнил, что он честно выполнял свои обязанности и многое сделал для области.

«Но в этой ситуации, когда сын попал в ДТП, он просто взял и ушел с работы, чтобы убрать все эти пересуды — что будет помогать (сыну), будет давить. Хотя на кого он может давить, непонятно», — отметил губернатор.

Местным СМИ Резунов заявил, что решил уйти, так как не хочет давать даже малейшего повода в том, что хочет повлиять на ход расследования ДТП с участием сына. Он добавил, что не хотел бы подводить команду и лично главу региона Александра Богомаза.

Авария с участием Максима Резунова произошла 18 сентября в центре Брянска. Сын высокопоставленного чиновника был за рулем автомобиля Volkswagen Touareg, который врезался в стоящую на перекрестке Toyotu Vitz. Машина в свою очередь столкнулась со встречным автомобилем. Водитель Toyotu Vitz умер в больнице. Максим Резунов от освидетельствования на состояние опьянения отказался. Он до сих пор находится на свободе.