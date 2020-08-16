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    16 августа 2020, 22:29

    В брачных агентствах рассказали, с кем не будут работать

    Кирилл Фролов

    Петербургские брачные агентства не работают с молодежью, в частности, с мужчинами до 25 лет. Об этом «Невским новостям» рассказали в двух бюро по поиску пары.
    В брачных агентствах рассказали, с кем не будут работать

    При этом, по данным издания, «на красивых девушек до 27 лет в агентствах выстраиваются целые очереди из женихов».

    «В основном ко мне приходят 30-40-летние мужчины, есть старше», — рассказал владелец брачного агентства Анатолий. По его словам, сейчас «немало одиноких мужчин этого возраста», которые никогда не были женаты.

    В агентство Ларисы «молодых мужчин до 33 лет приходит больше, чем молодых девушек», однако девушки в этой возрастной группе, по словам свахи, «сейчас замуж не торопятся».

    «Все встало с головы на ноги: мужчины хотят жениться, а девушки вроде и нет», — отметила владелица бюро.

    Услуги по поиску пары в зависимости от запросов клиента стоят от 20 до 120 тысяч рублей.

    Оба владельца брачных агентств заявили, что после карантина из-за коронавируса число клиентов у них увеличилось примерно на четверть. По информации Росстата, за время самоизоляции число заключенных браков сократилось в стране на 40%.

    Новости SMI.FM