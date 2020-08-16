В брачных агентствах рассказали, с кем не будут работать

При этом, по данным издания, «на красивых девушек до 27 лет в агентствах выстраиваются целые очереди из женихов».

«В основном ко мне приходят 30-40-летние мужчины, есть старше», — рассказал владелец брачного агентства Анатолий. По его словам, сейчас «немало одиноких мужчин этого возраста», которые никогда не были женаты.

В агентство Ларисы «молодых мужчин до 33 лет приходит больше, чем молодых девушек», однако девушки в этой возрастной группе, по словам свахи, «сейчас замуж не торопятся».

«Все встало с головы на ноги: мужчины хотят жениться, а девушки вроде и нет», — отметила владелица бюро.

Услуги по поиску пары в зависимости от запросов клиента стоят от 20 до 120 тысяч рублей.

Оба владельца брачных агентств заявили, что после карантина из-за коронавируса число клиентов у них увеличилось примерно на четверть. По информации Росстата, за время самоизоляции число заключенных браков сократилось в стране на 40%.