В борьбе за Родину: со дня окончания Ржевской битвы исполняется 78 лет

В Тверской области ежегодно вспоминают о Ржевской битве, серьезно повлиявшей на ход Великой Отечественной войны. Серия боев в районе Ржевско-Вяземского выступа началась 8 января 1942 года. Битва подо Ржевом унесла жизни сотен тысяч людей, но, несмотря на колоссальное количество жертв, красноармейцам удалось обеспечить защиту Москвы с запада. Участники сражений проявили подлинную самоотверженность в борьбе за Родину.

3 марта 1943 года бойцы СССР освободили Ржев. В 2021 году торжественные мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения города прошли у мемориала Советскому солдату. Дань памяти героям Ржевской битвы отдал глава Тверской области Игорь Руденя. «Здесь на защиту нашей Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза. Неделями шли бои за каждый бугорок нашей земли. В ожесточенных боях подо Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков», — подчеркнул он. Также губернатор отметил, что к Ржевскому мемориалу регулярно приезжают сотни людей, желающие почтить память павших солдат.

К сожалению, из-за большого количества погибших сведения о Ржевской битве замалчивались руководством СССР. В настоящее время ситуация изменилась: о подвигах красноармейцев вспоминают власти, активисты и культурные деятели. Летом 2020 года на месте ожесточенных сражений открылся Ржевский мемориал Советскому солдату. Он служит напоминанием о событиях тех лет и мужестве участников Великой Отечественной войны.

В конце 2019 года на экраны вышла военная драма «Ржев» Игоря Копылова, высоко оцененная зрителями и кинокритиками. В фильме рассказывается история красноармейцев, которым необходимо любой ценой защитить деревню Овсянниково. В основу картины легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. По словам Игоря Копылова, целью съёмочной группы было честно показать ужасы войны. С момента премьеры «Ржев» приобрели для показа в США, Германии, Польше, Франции, Японии и Корее. С успехом фильм был представлен на нескольких международных кинофестивалях.

25 марта Музей Победы анонсировал проведение научной конференции «Ржевская битва — современный взгляд». Участниками мероприятия выступят сотрудники музея, историки, студенты и преподаватели профильных вузов. Специалисты проанализируют события военных операций первой половины 1942 года, которые проводились на периметре Ржевско-Вяземского выступа. Конференцию организовали представители Музея Победы, члены Российского военно-исторического общества и сотрудники Московского педагогического государственного университета.