Светлана Светличная попала в больницу в Москве

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная доставлена в неврологическое отделение клинической больницы имени Юдина, сообщило агентство городских новостей «Москва». Врачи оценивают ее состояние как среднее.

Изначально ряд СМИ сообщил о том, что у Светличной якобы случился инсульт. Однако эта информация не подтвердилась. По данным РИА ФАН, причиной госпитализации звезды фильма «Бриллиантовая рука» стали скачки артериального давления.

Сейчас жизни и здоровью 80-летней актрисы ничего не угрожает, но пока она все еще остается в больнице. Медики хотят понаблюдать за состянием Светличной.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации правнучки Леонида Брежнева. Галине Филипповой 43 года. Сейчас она находится в профильном лечебном учреждении.