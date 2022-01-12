В больнице рассказали о состоянии погорельцев из дома престарелых в Пушкино

Постояльцы сгоревшего дома престарелых, которых отвезли в больницу, не получили никаких травм. Об их состоянии рассказала пресс-секретарь больницы в Пушкино Лариса Кондратенко.

«Никто не пострадал. Мы их, по большому счету, просто приютили. Проведено обследование, никто в специализированной помощи не нуждается. Отравления угарным газом или ожогов ни у кого нет», — сообщила она.

Представитель медучреждения уточнила, что всего в больнице временно разместили не меньше 40 постояльцев. Кондратенко отметила, что о дальнейшей судьбе постояльцев она ничего не знает. Она предположила, что из-за того, что дом престарелых частный, их будут забирать уже родственники.

Пожар произошел в доме престарелых в Пушкино по адресу улица Школьная, 41Б 11 января. Огонь распространился на площади в 450 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:37, ликвидировать его удалось в 21:34. В Минздраве сообщили, что из здания эвакуировали 46 постояльцев, которых отвезли в больницу.