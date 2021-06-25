В богородском парке в жару появился сугроб

Жительница Богородска нашла сугроб в городском парке. В почти 40-градусную жару. Гора снега непоколебимо лежала на зеленой траве. Женщина сняла «восьмое чудо света» на видео.

На кадрах, которые опубликовали в Telegram-канале «Нижний №1», видно, как она трогает сугроб руками, чтобы показать, что снег действительно настоящий.

«За бортом +39 градусов, а тут снег», — говорит она за кадром.

Кадры появились и местных пабликах во «ВКонтакте». Один из подписчиков группы «Типичный Нижний Новгород» предположил, что сугроб в парке вырос после чистки ледовой арены в физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа».

«Это от ФОК. Каток же там есть», — написал подписчик.

С такой версией согласились и другие участники обсуждения.

Ранее региональное ГУ МЧС предупредило жителей Нижегородской области об аномальной жаре. По данным ведомства, температура воздуха может подняться до +34. Спасатели призвали соблюдать питьевой режим, воздержаться от нахождения на солнце в дневные часы и не купаться в незнакомых водоемах.