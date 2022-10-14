Жители Белгорода сообщили о работе ПВО | 360°

Общество 14 октября 2022, 13:35 Поделиться Telegram

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Viber Жители Белгорода сообщили о работе ПВО Очевидцы сообщили о работе ПВО в Белгороде РИА Новости

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Система противовоздушной обороны (ПВО) вновь начала работать в Белгороде. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Информации о разрушениях на данный момент нет.

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Накануне ВСУ обстреляли Белгород. В городе сработала система ПВО, но обломки украинской ракеты упали на многоэтажный жилой дом на улице Губкина. Здание частично оказалось повреждено, жильцов эвакуировали.

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Утром 14 октября стало известно, что после обстрела украинских сил произошел подрыв склада с боеприпасами в Белгородской области, в ходе которого погибли и пострадали люди. По данным правоохранительных органов, жертвами стали сотрудники Росгвардии. Следственный комитет России продолжает разбираться в обстоятельствах случившегося.

Украина с начала спецоперации регулярно обстреливает приграничные населенные пункты. Речь идет о тех, которые находятся в Белгородской и Курской областях.

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