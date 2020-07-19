В бар без драк и насилия. Самарские заведения ввели черные списки клиентов
Манифест против насилия и агрессивного поведения опубликовали руководители баров. Об этом говорится в группе рюмочной «Боря» в соцсетях.
Речь идет о модных заведениях «Боря», «Ветерок», «Вечно молодой» и «Проливошная».
Если в одном из этих баров гость устроит потасовку, он больше не попадет ни в один из них. Портреты нарушителей покоя будут выкладывать в Instagram каждого из баров. То есть заведения решили обмениваться списками агрессивных посетителей.
«Сколько еще надо выбить зубов, поломать костей, поставить фингалов для того, чтобы вы наконец поняли: мы против этого дерьма», — заявили представители баров.
По мнению руководства, если кто-то из их гостей начинает злостно нарушать правила, то он портит вечер остальным отдыхающим и персоналу. А в случае рукоприкладства придется помучиться и полицейским. Владельцы заведений уже устали от агрессии дебоширов.
«Ваши блистательные портреты будут помещены в хайлайты Instagram каждого из баров. Вами смогут полюбоваться не только сотрудники уголовного розыска, но и каждый из пользователей социальных сетей. Ведешь себя плохо — получай волчий билет. Дерешься, шумишь около бара и не уважаешь соседей — более не желанный гость», — говорится в сообщении.
Всех, у кого настроение не задалось с утра, просят остаться дома. Если накопилось много энергии, ее советуют потратить на батуте или в секции бокса.
Владельцы баров напомнили, что во всех заведениях висит камера видеонаблюдения, которая фиксирует «разудалый мордобой и ваши перекошенные лица победителей».
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