В бар без драк и насилия. Самарские заведения ввели черные списки клиентов

Бары в Самаре составили антирейтинг клиентов. Теперь дебоширов будут знать в лицо, поэтому им не дадут испортить вечер другим отдыхающим.

Манифест против насилия и агрессивного поведения опубликовали руководители баров. Об этом говорится в группе рюмочной «Боря» в соцсетях.

Речь идет о модных заведениях «Боря», «Ветерок», «Вечно молодой» и «Проливошная».

Если в одном из этих баров гость устроит потасовку, он больше не попадет ни в один из них. Портреты нарушителей покоя будут выкладывать в Instagram каждого из баров. То есть заведения решили обмениваться списками агрессивных посетителей.

«Сколько еще надо выбить зубов, поломать костей, поставить фингалов для того, чтобы вы наконец поняли: мы против этого дерьма», — заявили представители баров.

По мнению руководства, если кто-то из их гостей начинает злостно нарушать правила, то он портит вечер остальным отдыхающим и персоналу. А в случае рукоприкладства придется помучиться и полицейским. Владельцы заведений уже устали от агрессии дебоширов.

«Ваши блистательные портреты будут помещены в хайлайты Instagram каждого из баров. Вами смогут полюбоваться не только сотрудники уголовного розыска, но и каждый из пользователей социальных сетей. Ведешь себя плохо — получай волчий билет. Дерешься, шумишь около бара и не уважаешь соседей — более не желанный гость», — говорится в сообщении.

Всех, у кого настроение не задалось с утра, просят остаться дома. Если накопилось много энергии, ее советуют потратить на батуте или в секции бокса.

Владельцы баров напомнили, что во всех заведениях висит камера видеонаблюдения, которая фиксирует «разудалый мордобой и ваши перекошенные лица победителей».

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