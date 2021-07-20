В АТОР порекомендовали повнимательнее смотреть на предложения туркомпаний при покупке туров

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» способы покупки туров.

Горин напомнил, что из-за большой конкуренции у билетов есть свойство очень быстро меняться в цене. При этом неважно, где он выбирается — на сайте агрегатора, туроператора, турагента или авиакомпании.

«Рекомендуем повнимательнее посмотреть на предложения туркомпаний. Потому что у операторов, к счастью, есть свои блоки в гостиницах и свои блоки мест на рейсы. Внимательно проанализируйте, такое маркетинговое исследование проведите, сколько стоит на агрегаторах турагентстких, туроператорских ресурсах, а сколько стоит прямое бронирование», — посоветовал Горин.