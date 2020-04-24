В Архангельске моряки вылечились от коронавируса

24 апреля моряки контейнерного судна «Норильский Никель», которые в конце марта заразились коронавирусом, были выписаны из архангельского обсерватора. Об этом рассказал один из выздоровевших пациентов — моторист Анатолий Пека.

«Настроение приподнятое, потому что я выписываюсь», — признался Анатолий. «Поначалу было немножко беспокойство, обо всём передумал. За день-два-три можно всю свою жизнь перелистать, как книгу. А потом пошло улучшение и пришло спокойствие. Старший механик, капитан, отдел кадров — они интересуются как мы, когда будем готовы, когда нас „депортируют“ отсюда и так далее».

История болезни двух моряков началась месяц назад, когда на борт позвонили из Роспотребнадзора, сообщив, что один из членов экипажа ехал в поезде с возможно заразившимся коронавирусом. «Норникель» незамедлительно принял меры по замене экипажа и полной дезинфекции судна.

Директор Мурманского транспортного филиала ПАО ГМК «Норильский никель» Андрей Трунов отметил факторы, которые помогли оперативно решить возникшую проблему: «Тут слаженная работа всех наших служб, плюс очень высокий уровень подготовки капитанов, которые четко и быстро среагировали. Дополнительно с руководством компании было принято решение в случае необходимости смены других экипажей предварительно их помещать на каратин 14 суток, и после этого производить смену».

В целях недопущения подобных ситуаций, в «Норникеле» сегодня усилены санитарные меры безопасности, а контакты береговых служб и экипажей кораблей полностью исключены до улучшения ситуации.