В Антарктиде развернули самый большой российский флаг

«В Антарктиду приехали 10 человек, мы добирались туда несколько дней, ночевали на берегу, на заброшенной базе», — приводит агентство слова своего собеседника.

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Волков также рассказал, что Антарктида стала завершающей точкой проекта «Все стихии». Он также отметил, что этот проект проводят организация «Все миры» и мотоклуб «Ночные волки».

В рамках акции флаг, чей размер составляет 1423 квадратных метра, был развернут в небе с помощью двух воздушных шаров, на Эльбрусе, на льдинах на Северном полюсе, Камчатке, на озере Байкал, в Крыму и в Москве. Эти акции были занесены в Книгу рекордов России.

Флаг в скором времени «будет подарен стране», добавил Волков.

Акцию приурочили ко Дню народного единства, говорится в материале.