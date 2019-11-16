  • В Антарктиде развернули самый большой российский флаг

    16 ноября 2019, 21:46

    Валерия Шафирко

    Мотоклуб «Ночные волки» и организация «Все миры» развернули самый большой российский флаг в Антарктиде. Его площадь составила 1,4 тысячи квадратных метра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президента общественной организации и члена мотоклуба Юрия Волкова.

    «В Антарктиду приехали 10 человек, мы добирались туда несколько дней, ночевали на берегу, на заброшенной базе», — приводит агентство слова своего собеседника.

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    Волков также рассказал, что Антарктида стала завершающей точкой проекта «Все стихии». Он также отметил, что этот проект проводят организация «Все миры» и мотоклуб «Ночные волки».

    В рамках акции флаг, чей размер составляет 1423 квадратных метра, был развернут в небе с помощью двух воздушных шаров, на Эльбрусе, на льдинах на Северном полюсе, Камчатке, на озере Байкал, в Крыму и в Москве. Эти акции были занесены в Книгу рекордов России.

    Флаг в скором времени «будет подарен стране», добавил Волков.

    Акцию приурочили ко Дню народного единства, говорится в материале.