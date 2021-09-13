В аэропорту Домодедово рассказали о поисках сбежавшей собаки Евы

Сбежавшую из переноски собаку Еву в круглосуточном режиме ищет оперативная группа в аэропорту Домодедово. О поисках рассказали представители воздушной гавани.

Площадь поиска охватывает всю территорию аэродрома, а это более 1300 гектаров. В оперативную группу вошли кинологи и волонтеры из числа сотрудников Домодедово. Всем работникам аэропорта также раздали фото сбежавшей собаки.

Согласно записям камер наблюдения, Ева выбежала из переноски до погрузки на рейс. При осмотре выяснилось, что собака перегрызла защитный хомут. Внешнего замка на переноске не было. Механических повреждений специалисты не нашли.

В пресс-службе аэропорта также подчеркнули, что информация в СМИ о том, что Ева находилась на взлетно-посадочной полосе, является некорректной.

По данным издания «Подъем», собака должна была лететь из Москвы в багажном отделении самолета S7 10 сентября. Однако когда ее хозяйка прилетела в Симферополь, оказалось, что ее питомца на борту нет. По словам женщины, представители аэропорта заверили ее, что видели Еву, но пока не могут ее поймать.

У себя в Instagram пассажирка отметила, что животное начали искать почти спустя сутки, только после подключения полиции.

«Собака — живое существо, это раз. Это наш друг и член семьи, это два. И это животное на территории аэропорта, где летают и садятся самолеты, риску опасности подвержены сотни людей, а никто не шевелится», — посетовала она.