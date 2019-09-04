В аэропортах Москвы может появиться «справедливая цена» на такси

Цена за проезд на такси от аэропорта до центра Москвы экономклассом не должна быть выше 1300 рублей. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП).

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо активистов в столичный департамент транспорта.

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ООП предлагает установить единые цены на поездки из аэропортов в Москву. Проект получил название «Справедливая цена». В настоящее время предложение рассматривается.

Глава ООП Илья Зотов отметил, что данный проект, конечно, не убережет от «бомбил» на выходе, «но если никто не согласится ехать по предлагаемым ими баснословным тарифам, то им станет просто невыгодно отлавливать туристов у аэропортов».

Как уверены эксперты, ввод ограничений для «бомбил», которые иногда выдумывают свои тарифы, тем самым обманывая иностранцев и гостей столицы, скажется положительно на имидже Москвы. По их мнению, истории, когда иностранные туристы платят за дорогу до Кремля десятки тысяч рублей, негативно влияют на туристическую привлекательность города.