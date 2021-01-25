В «Абрау-Дюрсо» назвали честью иметь советником Владимира Путина
Так он отреагировал на шутку президента о том, что после ухода с должности он может пойти работать советником к Титову «как специалист в области права».
«У меня есть советник Борис Титов, который является владельцем „Абрау Дюрсо“… Он у меня сейчас советник. Когда я работу закончу, может, пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права», — заявил Путин на онлайн-встрече со студентами.
После этого стоимость акций компании подскочила на 10%.
«Думаю, что не найдется предпринимателя, который бы отказался от такого предложения, — написал Титов в Instagram. — В области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль, поскольку он подписывал закон о винограде и вине, который сегодня вовсю работает и развивает виноделие в России».
В 2012 году Титов перешел на госслужбу и передал управление компании «Абрау-Дюрсо» своему сыну Павлу.
Павел Титов рассказал РИА «Новости», что слова Путина стали для него «полной неожиданностью».
Предприниматель добавил, что для фирмы «была бы огромная честь работать со специалистом такого уровня».