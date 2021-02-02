Россиянам назвали идеальные даты для свадьбы в 2021 году

Счастливый брак может зависеть от дня, на который пара запланировала торжество. Специалисты советуют не только досконально планировать свадьбу, но и серьезно подойти к выбору даты.

Астропсихолог Олеся Мезенцева рассказала в беседе с «Пятым каналом», когда в наступившем году лучше всего играть свадьбу.

Если брать за основу астрологию, то оптимально для бракосочетания выбирать дни полнолуния и растущей Луны.

«Луна будет давать силы и энергию, чтобы брак был стабильным и долговечным», — заметила Мезенцева. Неудачными она сочла периоды новолуния и дни, когда Луна идет на убыль.

Эксперт подчеркнула, что нельзя забывать и о положении Луны. Например, ее нахождение в знаках Весов, Тельца и Льва благоприятно для свадьбы.

В оставшихся месяцах удачных для заключения дат довольно много. Например, в феврале это 12-14 числа, а также 17 и 19-е. С 20 по 27 февраля тоже можно смело идти в ЗАГС.

В марте астропсихолог выделила 18-21-е, а также 26, 27 и 28-е числа. В апреле — 16-18 и 23-27-е. В мае связать себя узами брака оптимально 16, 17, 21, 22, 23, 24 и 26-го.

Летом для свадьбы хороши 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24 июня; 16, 17, 20, 22, 23 и 24 июля; 13, 14, 15, 19, 20, 21 и 22 августа.

В сентябре Мезенцева отметила числа с 8 по 13-е и с 17 по 21-е. Даты на октябрь — 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 и 20-е. В ноябре это 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 и 19-е. В декабре — 5, 10, 11, 16, 17, 18 и 19-е.