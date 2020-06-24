«В 1945 году обстановка была совсем другая»: подмосковный ветеран рассказал о первом Параде Победы

Почетному жителю Богородского городского округа Петру Павловичу Сагану в этом году исполнилось 94 года. Во время Великой Отечественной войны он был командиром орудийного расчета, участвовал в боях на Курско-Орловской дуге, освобождал Украину и Польшу и даже дошел до Берлина. В 1945 году вместе с другими артиллеристами он принимал участие в самом первом Параде Победы. Он сравнил его с сегодняшним торжественным мероприятием.

«В 1945 году обстановка совсем была другая. Не та техника, не та форма на солдатах была. Мы были артиллеристы, у нас была такая бумажная одежда. А у пеших ребят были пошиты костюмы современные», — рассказал Петр Павлович.

По его словам, вместе с другими артиллеристами он сидел в кузове машины, к которой прицепили пушку.

«Мы сидели, мимо мавзолея проезжали и приветствовали правительство. А потом отправились в Сокольники, обед у нас там был. 100 грамм нам давали и сутки отпуска», — поделился он.

Когда началась война, Петру Павловичу было всего 15 лет. Он гостил в Киеве у тети, когда город начали бомбить. Его семья жила в Курской области и после наступления фашистских войск оказалась в оккупации. Старший брат будущего артиллериста служил в пограничных войсках и погиб. Отец ушел на фронт, а сестру угнали на работы в Германию.

За три дня до своего семнадцатилетия Петр попросился на фронт. Его отправили в артиллерийское училище, откуда он ушел на передовую. Командир орудийного расчета Петр Саган участвовал в битве на Курско-Орловской дуге, которая переломила ход войны. Он дошел до Кенигсберга, где его ранили, но после лечения он снова вернулся на фронт и дошел до Берлина. Принимал он участие и в другом знаменательном событии — встрече союзников на Эльбе.

После войны в гарнизоне Черняховка он познакомился с Валентиной, своей будущей женой. Она была сержантом медицинской службы. После демобилизации они переехали в село Кудиново в Подмосковье, где ветеран живет и сегодня.

Петр Павлович много десятилетий возглавляет совет ветеранов Аксено-Бутырского сельского поселения, участвовал в нескольких парадах на Красной площади. Среди высоких государственных наград ветерана ордена Красной Звезды и Отечественной войны III степени, медали «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией».