Общество 19 февраля 2024, 16:52 УЗПМ опроверг эффективность смеси сахара и соли в борьбе со снегом на дорогах

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Представитель Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) в беседе с «Газетой.Ru» опроверг эффективность смеси сахара и соли в борьбе со снегом и гололедицей.

По словам эксперта, соль действительно эффективно борется с наледью на дорогах, а вот использовать сахар вместе с солью — нерационально.

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«Соль в любом случае будет эффективнее бороться с гололедом и снегом. Находясь на ледяной поверхности, соль топит приграничный слой с образованием водно-солевой смеси», — добавил представитель УЗПМ.

Сахар сможет растопить лед и снег при температуре не ниже -1 градус. Если температура начнет понижаться, вода снова замерзнет.