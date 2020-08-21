Узнать о сроках отключения света в Кургане и Тюмени можно заранее

Отмечается, что речь идет только о клиентах фирмы. Если дом обслуживает другая компания, информации об этом доме на сайте не будет.

«Потребители СУЭНКО могут получить информацию о дате и времени плановых отключений по указанному адресу при помощи специального онлайн-сервиса на сайте suenco.ru в разделе Отключения/Электроснабжение/Плановые отключения», — заявили в пресс-службе компании.

На данный момент в Курганской и Тюменской областях идет подготовка к зимнему сезону, в связи с чем происходят плановые отключение энергосети.