facebook_pixel
    21 августа 2020, 09:24

    Узнать о сроках отключения света в Кургане и Тюмени можно заранее

    Анастасия Кременчугская

    Жители Курганской и Тюменской областей смогут в любой момент узнать об отключении света в их домах. Для этого необходимо зайти на официальный сайт энергетической компании СУЭНКО. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Отмечается, что речь идет только о клиентах фирмы. Если дом обслуживает другая компания, информации об этом доме на сайте не будет.

    «Потребители СУЭНКО могут получить информацию о дате и времени плановых отключений по указанному адресу при помощи специального онлайн-сервиса на сайте suenco.ru в разделе Отключения/Электроснабжение/Плановые отключения», — заявили в пресс-службе компании.

    На данный момент в Курганской и Тюменской областях идет подготовка к зимнему сезону, в связи с чем происходят плановые отключение энергосети.

    Новости SMI.FM