Российский космонавт рассказал, как в космосе узнал о распаде СССР

Летчик-космонавт Сергей Крикалев отправился на станцию «Мир» при СССР, а вернулся уже в Россию. Новость о распаде он узнал в космосе во время разговоров с радиолюбителями и специалистами.

По словам Крикалева, на станции «Мир» космонавты постоянно выходили на связь с техниками. При этом специалисты общались не только по работе, но и делились новостями.

«Народ, кроме технических разговоров, конечно, рассказывал нам свои впечатления о том, что происходит. Кроме того, у нас был еще один дополнительный канал связи, мы имели возможность связываться с радиолюбителями», — привел слова космонавта телеканал РЕН ТВ.

С Землей космонавты общались с помощью сообщений и голосовой связи. При этом никаких ограничений на получение информации на станции не было.

На «Мир» Крикалева отправили 18 мая 1991 года. Космонавт должен был вернуться на Землю через пять месяцев, но прилетел только спустя год. Его смогли вернуть только, когда Германия выкупила место для своего бортинженера. Возвращение Крикалева проходило в марте 1992 года, когда СССР уже распался.