Общество 22 декабря 2022, 06:09 Ужесточить законы о доступе детей в интернет предложили в России «Известия»: специалисты ГУУ сочли анонимность в интернете одной из причин кибербуллинга Pxhere

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Российские власти обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет. Об этом сообщили «Известия». Основанием для этого может стать проведенное масштабное исследование о поведении детей в Сети.

Исследование проводилось Государственным университетом управления по заказу Госдумы. Оно показало, что 72% подростков смотрят в Сети материалы, в которых присутствуют сцены насилия и другое неприятное содержание; предлагали попробовать запрещенные вещества, алкоголь или же заработать на распространении информации о них 47%. Также, по данным исследования, 28% подвергались угрозам и преследованиям.

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В России, по мнению экспертов, нужно разработать и принять закон о соцсетях. Авторы исследования считают, что в соцсетях следует проводить регистрацию по паспортным данным с указанием имени и с предоставлением документа в электронном виде. Детей, которым еще не исполнилось 14 лет, и у которых еще нет паспорта, зарегистрировать смогут только родители или законные представители.

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Анонимность специалисты ГУУ сочли одной из основополагающих причин кибербуллинга, получившего распространение в интернете.

Чтобы не впасть в зависимость от интернета россиянам важно сформировать в себе осознанную позицию, считают специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета. Что же касается детей и их зависимости от интернета, родители должны дать понять, что от них самих зависит будущая жизнь.