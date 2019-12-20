Ужесточить контроль за оборотом пива предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка. Согласно предложению парламентария, следует ужесточить контроль за производством и оборотом пива.

Законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком пива. В частности, так депутат рассчитывает бороться с фирмами-однодневками, которые подключены к ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), но не производят пиво. С участием таких фирм 22,5 миллиона декалитров пивоваренной продукции попало в нелегальный оборот. В Росалкогольрегулировании (РАР) подтвердили, что однодневки остаются актуальной проблемой на этом рынке. Минфин пока никак не отреагировал на инициативу, сообщил сайт издания «Ведомости».

Зато предложение парламентария прокомментировали пивовары и представители дилерских сетей. В частности, представитель «Балтики» заверил, что на рынке пива в принципе не бывает контрафакта, потому что производство пенного — процесс долгий, сложный и дорогостоящий. Однако есть серые производители, которые не платят акциз. На такой нелегальный оборот приходится 3% рынка, уточнил директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов. Это в принципе немного.

Депутат предложил распространить ЕГАИС для пива на розничные продажи и общепит. Это, конечно, упростит учет, но это довольно затратная идея, указал заместитель гендиректора «Шоколадницы» Евгений Прохоров.

Кроме того, парламентарий считает, что нужно оснастить счетчиками готовой продукции пивоваров — их должны установить производители, выпускающие от 100 тысяч декалитров пива в год. Сейчас их ставят те, кто производит больше 300 тысяч декалитров. Кроме того, предложено создать реестр пивоваров — как меру, заменяющую лицензирование.

В Подмосковье тем временем запретили продавать пиво на первых этажах многоквартирных домов. Соответствующий закон приняли на заседании Мособлдумы.