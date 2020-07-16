«Уже собирается в школу». Адвокат рассказала о жизни избитой родными Аиши из Ингушетии

Процесс над Макой Ганиевой и Исой Марзиевым, которые издевались на восьмилетней Аишей, начался в Ингушетии. Адвокат девочки, Елена Мисалова, рассказала «360» о первом заседании и о том, как сейчас живет малышка.

«Процесс только начался. [Обвиняемые] вели себя очень спокойно на суде. Ни Ганиева, ни Марзиев вину не признают», — сообщила защитница.

Она уточнила, что Ганиева признала лишь то, что не сразу поехала с племянницей в больницу. Якобы она лишь перевязала ребенку рану. Что касается побоев и истязаний, то это женщина за собой не признает.

«Им вменяется причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью в отношении ребенка с последующим физическим расстройством потерпевшего ребенка группой лиц», — заявила Мисалова.

Пару обвиняют в том, что долгое время они били девочку умышленно и беспричинно за мелкие провинности. Для этого они использовали палки, различные предметы. Взрослые сажали племянницу на раскаленную поверхность газовой плиты. В итоге девочка получила ожог средней тяжести.

«Оставляли ее без еды, ставили в угол с завязанными руками, подвешивали ее», — продолжила перечисление «заслуг» тети и дяди адвокат. Она напомнила, что все это закончилось ампутацией руки.

Следующее заседание пройдет 30 июля. Процесс сделали закрытым по просьбе стороны потерпевший. Сейчас Аиша живет с мамой.

Аиша чувствует себя хорошо. Ручка, где была рана после ампутации, уже зажила. Она веселая девочка, собирается в школу Елена Мисалова.

По словам Мисаловой, психологическая травма у девочки осталась. Она впадает в истерику, когда слышит имена обидчиков, и очень боится, что ее отдадут опять им.

Для хорошего будущего Аиши нужно уладить еще много социальных вопросов. Адвокат считает, что ребенка надо отдать в коррекционную школу и разработать для нее специальную программу.

Защитница напомнила, что мама девочки — инвалид. Она воспитывает еще четверо детей. Семья живет в основном на пенсию женщины и Аиши.

Дикая история произошла летом прошлого года. Родная тетя и ее сожитель издевались над Аишей с ноября 2018-го по июль 2019-го. После этого малышку госпитализировали с травмами и гангреной рук. Правую руку пришлось ампутировать. Аиша проходила лечение в Москве. Ее выписали только накануне Нового года.