Эксклюзив 15 ноября 2022, 18:40 «Уже работаю». Гроссмейстер Анатолий Карпов подтвердил выписку из больницы Депутат Анатолий Карпов заявил, что приступил к работе после выписки из больницы РИА «Новости»

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Гроссмейстера и депутата Госдумы Анатолия Карпова выписали из больницы. В беседе с «360» он рассказал, что уже приступил к работе.

«Спасибо, я нормально [себя чувствую]. Я уже работаю, у меня есть и проекты писем, и бланки документов — конечно, работаю. Да [нахожусь дома], нормально [встретили]», — рассказал гроссмейстер.

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Анатолия Карпова госпитализировали в НИИ Склифосовского 29 октября после неудачного падения. Его супруга Наталья Буланова рассказала, что по дороге в магазин шахматист оступился и упал. Он получил травмы головы, поэтому пришлось обратиться за помощью к медикам.

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Музыкант Андрей Ковалев сообщил, что гроссмейстер получил серьезные травмы. По его словам, на шахматиста совершили нападение, после чего он впал в кому. В начале ноября член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян заявил, что Анатолий Карпов пришел в сознание, врачи стабилизировали его состояние. По словам функционера, все показатели парламентария пришли в норму, и теперь медики начали готовить его к выписке.