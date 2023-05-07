Общество 07 мая 2023, 18:31 «Уже юморил». Помощник Прилепина рассказал о его состоянии после взрыва машины Помощник Прилепина Кузнецов рассказал, что писатель находится в хорошем расположении духа Пресс-служба МВД

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Госпитализированный после подрыва автомобиля Захар Прилепил находится в хорошем расположении духа и уже шутит. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал помощник писателя Дмитрий Кузнецов.

«Захар уже юморил, шутил, смеялся», — отметил он.

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По словам Кузнецова, врачи дают положительные прогнозы. Сам Прилепин чувствует себя хорошо, благодарит всех за молитвы. Комментируя покушение, говорит, что у бога точно есть на него какие-то планы.

Автомобиль с Захаром Прилепиным взорвали 6 мая в Нижегородской области. Писателя госпитализировали на вертолете, а первую помощь ему оказали соседи — они принесли подушку и одеяло. Медики диагностировали тяжелую сочетанную травму и контузию обоих легких, писателя уже вывели из медикаментозного сна. При взрыве погиб друг и охранник Прилепина Александр Шубин.

Подозреваемого в покушении на Прилепина задержали. На допросе Александр Пермяков рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы для убийства писателя. Взрывное устройство он привел в действие дистанционно. СК России устанавливает причастность к преступлению других лиц.