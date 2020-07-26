Уже более 600 тысяч россиян вылечились от коронавируса

За все это время в стране выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. Среди них числятся 600 250 вылечившихся пациентов и 13 269 летальных исходов.

По данным на 26 июля, за последние сутки в России выявлено 5 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Из них 24,8% больных не имели выраженных симптомов. Умерли 77 человек, полностью выздоровели 3 110 граждан.

Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве — 683 человека. Следом идет Свердловская область с 241 пациентом. Далее — Ханты-Мансийский АО с 192 россиянами с COVID-19. Замыкают топ-5 Санкт-Петербург и Красноярский край, где по 175 больных.

Меньше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Севастополе — три человека.

По всему миру медики зафиксировали уже более 16 миллионов случаев заражения коронавирусом. На первом месте по количеству инфицированных расположились США с более чем четырьмя миллионами пациентами.

COVID-19 добрался и до КНДР. Там выявили мужчину, который мог подхватить коронавирус в Южной Корее.