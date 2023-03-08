Общество 08 марта 2023, 18:12 Уже активированные iPhone начали продаваться в России — СМИ «Известия»: в России начали торговать уже активированными iPhone РИА «Новости»

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В России начали продавать iPhone, уже активированные за пределами страны, сообщили «Известия». Сразу несколько источников на рынке рассказали изданию, что такие телефоны уже есть у них в продаже либо планируется их получение.

Западные компании, работающие в России, пытаются обойти санкции США. Предприниматели опасаются разрыва контракта Apple из-за запрета на поставку смартфонов дороже 300 долларов. Если устройство отслеживаемое, девайсы сообщают, откуда его активировали. Apple может выяснить, кто перепродал iPhone в Россию, и разорвать с компанией контракт. При этом эксперты считают, что судьба устройств, активированных за рубежом, не настолько интересна компании.

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Отечественная гарантия на такие iPhone по-прежнему составляет один год, а вот общемировая — сокращается, поскольку она начинает действовать с момента активации смартфона.

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Собеседники газеты отметили, что мелкие продавцы, торгующие на маркетплейсах, продолжают возить небольшие партии неактивированных устройств. Такие телефоны дороже.