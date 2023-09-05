Эксклюзив 05 сентября 2023, 14:02 «Ужасно неприятно». Дочь диктора Лихитченко подтвердила госпитализацию матери Дочь советского диктора Азалии Лихитченко подтвердила госпитализацию матери Кинопоиск

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Легендарный советский диктор Азалия Лихитченко попала в больницу с инфарктом. Об этом «360» рассказала дочь народной артистки РСФСР Екатерина.

Женщина отметила, что ей неприятно из-за того, что информацию о госпитализации ее матери распространили в Сети.

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«Я очень злюсь на этот самый Telegram-канал, который слил [информацию]. Ужасно неприятно, что частная жизнь вообще не защищена ни от чего», — сообщила она.

Екатерина призналась, что очень переживает за здоровье мамы. В 15:00 они будут звонить в реанимацию, чтобы узнать о ее состоянии.

«Дай бог, ее скоро переведут в палату. Я понимаю, что этот телефон ей отвезти уже не смогу, потому что он разрывается. И представляете, как человека замучают», — поделилась она.

В целях безопасности Азалии Лихитченко она отвезет другой телефон с номером, который знают только самые близкие.

«К сожалению, есть», — ответила Екатерина на вопрос о том, был ли инфаркт у ее матери.

Аза Лихитченко стала одной из основных ведущих информационной программы «Время». Заслуженной артисткой РСФСР ее признали в 1976 году, а в 1988 она получила звание народной артистки РСФСР. За большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность ее наградили орденом Дружбы.