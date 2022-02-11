Узбекская диаспора заявила, что запрет на работу мигрантов в Калуге скоро отменят
Глава узбекской автономии в Петербурге уверен в скорой отмене запрета на работу мигрантов
Запрет, наложенный на работу мигрантов в некоторых сферах в Калужской области, в скором времени будет отменен. Такое заявление сделал президент Узбекской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга «Узбегим» Суратбек Абдурахимов.
В скором времени в области снизится межнациональная напряженность. После этого власти региона отменят запрет на работу мигрантов, уверен он.
«Я думаю, что решение это временное и потом они вернут все обратно. Раздувать что-то серьезное из этой истории не стоит», — написала Lenta.ru.
Российские чиновники, по его словам, регулярно предлагают запретить работу трудовых мигрантов. Однако вводимые ими меры, как правило, носят временный характер.
Калужская область ранее ввела запрет на работу иностранцев в области пассажирских перевозок, торговли, общепита и в кадровых агентствах. Такое заявление сделал губернатор региона Владислав Шапша.
Дело в том, что 11 февраля он внепланово посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Там он пообщался с иностранцем, не владеющим русским языком, но имеющим сертификат о его знании.