Предпенсионеров стали чаще увольнять в Петербурге

Представитель кадровой компании AVRIO Group Consulting Светлана Катаева рассказала, что работодатели все же больше ориентируются на эффективность сотрудника, чем на его возраст. Другой вопрос, что таких людей менее охотно берут на новое место, им тяжелее найти работу после увольнения.

«Если сотрудник эффективный, он нормально работает и всех устраивает, то нет задачи с ним расстаться», — уверена Катаева.