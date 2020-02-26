Увольнением закончилось застолье врачей в Кабардино-Балкарии

Руководство Терской больницы, врачи которой с бутылкой шампанского обедали во время приема, уволено. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарии.

Как сообщили РБК в ведомстве, случившееся совершенно неприемлемо.

«Уволена заведующая педиатрическим отделением, остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело. По решению Министерства здравоохранения КБР сегодня расторгнут трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района», — заявили в республиканском Минздраве.

Ранее в Сети появился ролик, на котором врачи больницы обедают в 11 часов утра. В это время дети с температурой в коридоре ждут приема. Снявшая ролик женщина отправилась в кабинет главврача поликлиники, чтобы пожаловаться ей на сотрудников, но застала ее за выбором духов.